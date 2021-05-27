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Haberler İzmir Defne’nin boynu bükük kalmasın

Defne’nin boynu bükük kalmasın

Defne’nin boynu bükük kalmasın

27.5.2021

İZMİR Bayındır'da, SMA TİP 2 hastası Defne'nin tek umudu, yurtdışında başarıyla uygulanan ancak maliyeti 20 milyon lirayı aşan 'Zolgensma' adlı gen tedavisi yöntemi. Anne Öznur Işıkdere, "Bu ay 5'inci dozu almamız gerekiyor. Dört gözle müjdeli haberi bekliyoruz" dedi.

■ NADİR UYSAL

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