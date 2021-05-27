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Haberler İzmir Ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi

Ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi

Ekmek arasında uyuşturucu ele geçirildi

27.5.2021

İZMİR'İN Kemalpaşa ilçesinde mahalle bekçileri hareketlerinden şüphelendiği Ü.Ş. (22) isimli şahsın elindeki poşette ekmek arasına saklanmış halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Uyuşturucu maddeyi 18 küçük paket içerisinde satışa hazır hale getirdiği belirlenen şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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