İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den tartışma yaratacak karar

Seferihisar'da 2 dönem belediye başkanlığı yapan Tunç Soyer 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Seferihisar'da görev yaptığı sürede satılmadık mülk bırakmayan Soyer geride kalan 2 yılık süreçte mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait 1000'in üzerinde gayrimenkulü sattı. Soyer son olarak Buca Kocatepe ve Tınaztepe mahallelerindeki konut imarlı 34 arsayı daha satışa çıkardı.





34 ARSA

Büyüklükleri 102 ile 473 metrekare arasında değişen arsaların muhammen bedelleri ise 148 bin 800 ile 729 bin 300 lira arasında değişen rakamlardan oluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre satış işleminin 10 Haziran günü gerçekleştirileceği belirtildi.



BELEDİYEYİ BATIRACAK

Soyer bir yandan 34 arsayı satışa çıkarırken diğer yandan da dün akşam gerçekleşen belediye meclis toplantısında halen yapımı devam eden Narlıdere Metrosu için 20 milyon, Çiğli Tramvay hattı inşaatı için ise 55 milyon Euroluk borç alma yetkisi istedi. Önerge oy birliği ile kabul edildi. Soyer'in bir yandan belediye mülklerini satışa çıkarıp diğer yandan yatırımları gerekçe göstererek Euro bazlı borçlanmaya gitmesi 'Soyer belediyeyi batıracak' yorumlarına neden oldu.

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