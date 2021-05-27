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İzmir'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

İzmir'de suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.