İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'rüşvet almak', 'rüşvet vermek' ve 'rüşvete aracılık etmek' suçlamalarının bulunduğu şebekeye yönelik, pazartesi günü, eş zamanlı operasyon yaptı.
Bornova, Çiğli, Menemen, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde yapılan baskınlarda, 1'i kamu görevlisi 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Operasyon kapsamında, 6 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.Silah ticareti yapan örgüte 8 ilde eş zamanlı operasyon: 49 gözaltı
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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