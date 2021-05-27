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Haberler İzmir "Kemalpaşa Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

" Kirazı" coğrafi işaretle tescillendi

'in ilçesinde yetişen "Kemalpaşa Kirazı", coğrafi işaret tescili aldı.

Kemalpaşa Kirazı coğrafi işaretle tescillendi

27.05.2021, 15:58

Kemalpaşa Tarım Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, tescil için Dernek tarafından Şubat 2020'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruldu. Kurumun değerlendirmesi sonucu, 24 Mart'ta "Kemalpaşa Kirazı"na coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Ahmet Özken, Kemalpaşa kirazının aromasıyla, kalitesiyle ve rengiyle ön plana çıktığına dikkati çekti. Özken, "Bu tescille çiftçilerimiz, üreticilerimiz kirazlarını yurt içi ve yurt dışında daha iyi pazarlayabilecek. Yaklaşık 650 bin ton kiraz üretiyoruz. Dünya üzerinde 2,5 milyon tonluk kirazın yüzde 25'i Türkiye'de üretilirken bunun da yüzde 12'lik kısmı Kemalpaşa'dan karşılanıyor. Ancak maalesef aynı başarıyı ihracatta sağlayamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tescilin marka değerini yükselteceğini bildiren Özken, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili almak için çalışma yaptıklarını aktardı.


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