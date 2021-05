Ödemiş Devlet Hastanesi’nin önü çöplüğe dönüştü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Devlet Hastanesi'nin önündeki alan çöplük gibi kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 2018'de hizmete açılan toplam 300 yataklı modern hastane binası her gün yüzlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.



İÇKİ ŞİŞELERİ HER YERDE

Durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, "Sadece Ödemişlilere değil, çevredeki diğer ilçelere de hizmet veren hastanemizin önündeki alan son zamanlarda adeta çöplüğe dönüşmüş durumda.

Kaçak moloz döken mi ararsınız? Çöplerini atan mı ararsınız? Geceleri ise sarhoşların ve madde bağımlılarının mekanı oluyor" ifadelerini kullandı.

Hastane çevresinde her tarafın içki şişeleri ile dolu olduğunu söyleyen Ödemişliler, "Havaların ısınması ile birlikte çevreye saçılan kesif idrar kokusu da cabası. Belediyenin bu alanı bir an önce rehabilete etmesini istiyoruz" diye konuştular.