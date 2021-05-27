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Haberler İzmir Üniversiteli motokurye kaza kurbanı oldu

Üniversiteli motokurye kaza kurbanı oldu

Üniversiteli motokurye kaza kurbanı oldu

27.5.2021

İZMİR'İN Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motokuryelik yapan üniversiteli genç, yaşamını yitirdi. Kaza, önceki gece Kazımdirik Mahallesi 364 Sokak'ta meydana geldi. Çiğköfte firmasında kuryelik yapan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi Abdullah Barış Çay, sipariş yetiştirmek için yola çıktı.

Çay, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan Çay, metrelerce sürüklendi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Çay'ın hayatını kaybettiğini duyarak olay yerine gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Abdullah Barış Çay'ın, ailesine destek olmak için motokuryelik yaptığı öğrenildi.

■ FATİH ŞENDİL

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