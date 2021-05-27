Yeni Asır yazarı Çalışkan’ın acı günü

YENİ Asır Gazetesi köşe yazarı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Erhan Çalışkan'ın annesi Sevim Çalışkan vefat etti. Kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 75 yaşındaki Sevim Çalışkan'ın cenaze namazı dün Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle vaktinde kılındı.

Çalışkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye iş ve siyaset dünyasından pek çok kişi katıldı. Yeni Asır Gazetesi olarak Sevim Çalışkan'a Allah'tan rahmet, oğlu Erhan Çalışkan'a da başsağlığı dileriz.

■ MERT ALPDÜNDAR