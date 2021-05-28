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Haberler İzmir Babacan’a İzmir’de protesto

Babacan’a ’de protesto

Genel Başkanı , 'ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı.

Babacan’a İzmir’de protesto

28.5.2021

Partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere kente gelen Babacan, açılışın ardından partililerle birlikte yürüyerek tarihi Kemeraltı Çarşısı'na gitti. Yol boyunca esnafla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı. Ziyaret sırasında sokaktan bir vatandaş, "Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Bu bir gerçek. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem" diyerek tepkisini dile getirdi. Vatandaş, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

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