Bu yapılan, İzmir’e büyük bir kötülük

İzmirli işadamlarının güçbirliği yapıp ÖİB'ten 28 kat imar izniyle rezidans yapmak için aldıkları arsanın ÖİB tarafından hazırlanan imar planları, Danıştay tarafından iptal edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi arsayla ilgili yeni plan hazırlamıştı. 28 kat izniyle alınan arsanın belediye tarafından hazırlanan yeni imar planında yükseklik 8 kata düşürülüp inşaat yoğunluğu da yüzde 20-25 azaltılmasına rağmen yine itiraz gelmişti. Askıya çıkan plana CHP'li Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi avukat Taner Kazanoğlu "rant" iddiasıyla itiraz etmişti. Konuyla ilgili dün Meclis'te konuşan AK Parti Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, plana itiraz eden isimlerden olan ve plana dava açacağını ilan eden Taner Kazanoğlu'nu hedef aldı.

'BİZİ UYARMASI LAZIMDI'

Mısırlı, "İş insanı gelmiş parasını yatırmış ve almış. Odalarımız böyle bir yatırım zamanı ortaya çıkıyor ve hatırlanıyorlar. O arkadaşımız o gün meclise gelmediyse sonraki meclise gelip bizleri uyarması lazımdı. Ben bunun rant olduğu görüşünde değilim. Odalar bizim üzerimizde bu kararları her seferinde alıp konuları farklı yerlere götürecekse ki bir meclis üyesi onlara kanal açıyorsa bu İzmir'e yapılan en büyük kötülüktür" dedi.



Taner Kazanoğlu