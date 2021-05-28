Devler Ligi’nde İzmir ve Balıkesir rüzgarı

İstanbul Sanayi Odası'nın devler ligi araştırmasının 2020 sonuçlarına göre Ege Bölgesi'nin yükselişe geçip yıldızının parlaması dikkat çekti. İstanbullu sanayi şirketlerinin sayısı 169'dan 160'a geriledi. Anadolu firmalarının sayısı 322'den 331'e çıktı.



ARTIŞ SEVİNDİRİCİ

Balıkesirli sanayici de 2015'ten bu yana listede 6 firma ile temsil edilirken, bu yıl rakamı 9'a çıkardı. Önceki yıldan bir firma liste dışı kalırken, Balıkesir'den listeye 483'üncü sıradan İşbir Sentetik, 468'inci sıradan Kula Yağ, 490'ıncı sıradan Assan Gıda, 499'uncu sıradan Gesbey girdi.

İzmir de bu yıl listede yüzü gülen kentlerden biri oldu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası bu yıl yeniden firma sayısını artırdı.

2018 verilerine göre 38 firması listede olan İzmir, 2019 yılında 41, 2020'de 44 firma ile listede temsil edildi. Ege'den Çanakkale de firma sayısını artıran kentler arasında yer aldı. Manisa'dan ise 21 firma listeye girmeyi başardı.