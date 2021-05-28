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Haberler İzmir Dikili’de 21 kaçak göçmen kurtarıldı

’de 21 kaçak göçmen kurtarıldı

Dikili’de 21 kaçak göçmen kurtarıldı

28.5.2021

İZMİR Dikili'de, Türk kara sularında lastik bot içerisindeki 21 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 06.21 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 kaçak göçmeni kurtardı.
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