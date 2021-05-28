Gizli fotoğraf çeken tacizci yakalandı

İZMİR Buca'da bir markette alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken H.K. (29), güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı yerde başka bir kadının daha fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlara ait görüntüsü de ortaya çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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