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Haberler İzmir Gizli fotoğraf çeken tacizci yakalandı

Gizli fotoğraf çeken yakalandı

Gizli fotoğraf çeken tacizci yakalandı

28.5.2021

İZMİR Buca'da bir markette alışveriş yapan kadının gizlice fotoğrafını çeken H.K. (29), güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Aynı yerde başka bir kadının daha fotoğraflarını çekmeye çalıştığı anlara ait görüntüsü de ortaya çıkan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
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