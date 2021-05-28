İzmir’de motosiklet ile TIR çarpıştı: 1 ölü

İZMİR Gaziemir'de motosiklet ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Topuz idaresindeki motosiklet, A.K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Topuz ve yolcu Ali Karaduman savrularak yere düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Topuz'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan Karaduman'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

DİĞER