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Haberler İzmir Rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

Rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

Rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

28.5.2021

İZMİR'DE jandarma tarafından düzenlenen rüşvet operasyonunda biri kamu görevlisi 11 zanlı gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 17 zanlı hakkında yakalama karara verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 1'i kamu görevlisi 11 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerinde bulunamayan 6 zanlı aranıyor.
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