Sahibi uyuşturucudan tutuklanan 'Buffy', artık polis köpeği

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl Tire ilçesinde, Hint keneviri yetiştirenlere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Hint keneviri yetiştirip, piyasaya sürdükleri iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına alan polisler, çiftlikte şüphelilerin kendilerini koruması amacıyla yetiştirmeye çalıştıkları 7 aylık Rottweiler cinsi köpekle karşılaştı. Sahibinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi üzerine ortada kalan köpek, polis tarafından sahiplenildi. Koruma altına alınarak 'Buffy' ismi verilen köpek, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'ne (KEM) götürülerek eğitim verilmeye başlandı. Buffy, eğitiminin ardından kısa sürede emniyetin göz bebeği haline geldi. Geçmişte uyuşturucu yetiştiricilerinin çiftliğini ve evini koruyan Buffy, artık polis köpeği olarak hizmet veriyor ve operasyonlara katılıyor.





İzmir Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde köpek idarecisi polis memuru Ramazan Terlemez, "Buffy, operasyon sırasında son anda hayata tutunan bir köpek. Operasyon sırasında uyuşturucu ticareti yapanlara hizmet edip onların evini koruyan bir köpeğin olduğunu tespit ediyorlar. Köpek ortada kalınca hibe yoluyla emniyete kazandırılmış. Kendisine eğitimler verip, hazır hale getirdik" dedi.





'BUFFY TOPLUMSAL OLAYLARA MÜDAHALE GÖREVİNE ÇIKIYOR'

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde çeşitli branşlar için köpek yetiştirdiklerini ve eğitim merkezinde yaklaşık 40 köpeğin eğitim gördüğünü belirten Terlemez, "Yetiştirdiğimiz köpekler aldıkları kurslarla farklı branşlarda görev yapıyor. Buffy Rottweiler cinsi bir köpek olduğu için daha çok asayiş devriye hizmetlerinde kullanıyoruz. Toplumsal olaylara müdahale esaslı göreve çıkıyor. Konser, miting ve maç müsabakalarında görev veriyoruz. Çıkacak asayiş olaylarına müdahale ve bastırma noktasında aldığı eğitimin karşılığını veriyor" bilgisini verdi.





'GÜNLÜK SPOR VE SALDIRI EĞİTİMİ YAPIYORUZ'

Köpeklerin eğitimlerinin her gün düzenli olarak yapılması gerektiğini dile getiren Terlemez, polis için çalışan köpeklerin toplumsal olaylarda karşılaşabileceği durumlarla ilgili senaryolar doğrultusunda çalıştırıldığını dile getirdi. Terlemez, köpekle yetiştiricisi arasında özel bir bağ oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:





"Bizi her gün görmek istiyor, neredeyse haftanın her günü buradayız, beraberiz. Düzenli bir şekilde belli antrenmanları yapması gerekiyor. Hantallaşmaması ve kilosunun artmaması için günlük spor ve saldırı eğitimi yapıyoruz. Toplumsal olaylara nasıl müdahale ediliyor bunu gösteriyoruz. Senaryolara göre çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Fırsat buldukça denize yüzmesi için götürüyoruz, futbol sahasında maç sırasında yapması gerekenler konusunda eğitiyoruz. Toplumsal olaylarla karşılaştığında yüksek seslerden etkilenmemesi için buna yönelik yüksek ve ani seslere alıştırıyoruz"