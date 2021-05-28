Soyer gelmiş geçmiş en büyük felakettir

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu dün AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda yapılan değerlendirmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu arasında 'Tunç Soyer' polemiği yaşandı. Toplantıda Eroğlu ve Kalyoncu'nun, Kemeraltı'nın yağmurlu dönemlerde su altında kalmasını vurgulamasıyla başlayan gerilimde Bakan, "Altında iki bin yıllık tarih var, oraya kanalizasyon yapamıyorsun, kazma vuramıyorsun" diye yanıt verdi. EROĞLU, "Oraya gireriz, ben çözümü gösterdim. Daha önceki başkan zamanında ortak çalışma yaptık" derken, Kalyoncu, "O ayrı mevzu, oralara hiç girmeyelim; peyzaj açısından biz bakalım, iklim değişikliği açısından bakalım. Şimdi anlattığınız şehir modelleri, ekokompakt kent, dirençli kentler kavramından girdiniz. Bir de Türkiye'de buna benzer bir şehirleşme var mı?" dedi.

EROĞLU DÜELLOYU BİTİRDİ

TOPLANTIDA su biriktirme alanları ile ilgili, "Keşke Türkiye İzmir gibi olsa" diyen Bakan'a, Kalyoncu, "Şimdi 'Olursa çok berbat olur' diyeceğim, olmayacak. İzmir önemli bir yer. Yani katılmıyorum, şimdi konuyu karıştırmayalım, oraya girmeyelim" diye yanıt verdi. Ardından Bakan, "İzmir gibi bir belediye olsun, Tunç Soyer gibi de belediye başkanı olsun" dedi. Kalyoncu ise bu kez, "Ama şimdi tam tersi, Tunç Soyer İzmir'e gelmiş en büyük felakettir bence, hortumdan daha beter. Bir şey söylemiyorum" dedi. Bakan'ın bu kez Soyer'in İzmir için bir şans olduğunu belirtmesinin ardından iki vekilin söz düellosunu komisyon başkanı Eroğlu araya girerek sonlandırdı.