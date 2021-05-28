‘Tır Gümrüğü Kemalpaşa’ya yapılacak’

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'la yaptıkları görüşme ile ilgili bilgi verirken, "Tır Gümrüğü'nün bir an önce hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu ve Odamız, EBSO, İzmir Ticaret Borsası ile Ege İhracatçı Birlikleri tarafından işletilmesi ve yönetilmesi talebimizi aktardık.

Bakanımız bu önerimizi olumlu buldu ve Tır Gümrüğü'nün Kemalpaşa Lojistik Köyü içinde yer alabileceğini ifade etti" dedi. Mecliste konuşan Özgener, "AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Binali Yıldırım'ın Başdanışmanı Ömer Sertbaş, Başkan Yardımcımız Cemal Elmasoğlu, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz'dan oluşan heyetimiz ayrıca TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek taleplerini aktardı" diye konuştu.