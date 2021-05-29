24 göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 24 göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan 24 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.