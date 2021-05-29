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Haberler İzmir 24 göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı

24 göçmen açıklarında kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında, Yunan unsunlarınca Türk kara sularına lastik botla itilen 24 göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

24 göçmen Çeşme açıklarında kurtarıldı
DHA

29.05.2021, 08:29

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta bulunan 24 göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan 24 göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

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