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Haberler İzmir Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Ziynet Sertel son yolculuğuna uğurlandı

29.5.2021

BİR süredir kanser tedavisi gören ve önceki akşam hayatını kaybeden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi Gazeteci Ziynet Sertel (61), son yolculuğuna uğurlandı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı olan Ziynet Sertel, Bornova Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sertel'in cenaze törenine eşi Atila Sertel, oğulları Özmen Serdar ve Özgür Mustafa'nın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Cenaze töreninde taziye dileklerini kabul eden Atila Sertel ve çiftin oğulları, gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

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