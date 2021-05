İzmir trafiği çileden çıkardı

İzmir'de artan trafik sıkışıklığı vatandaşları hayattan soğutuyor. Kentin birçok bölgesinde trafik sıkışıklığının artık İstanbul'daki durumla eşitlendiğini belirten İzmirliler, "Alternatif yollar yapılmadığı sürece kentimiz çekilmez bir hal alacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer ise, şehirde trafiğe çıkan araç sayısını bahane edip "Hiçbir kent böyle bir yoğunlukla başa çıkamaz" diyerek trafiği artık yönetemediklerini itiraf etti.



VALİ KÖŞGER: ALTYAPI YETERSİZ

Vatandaşların sosyal medyada dile getirdiği tepkilerin ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de yaptığı açıklamayla trafik sorununa dikkat çekti ve "Kent içi ulaşım yeniden dizayn edilmeli" dedi. İzmir'in gündeminden düşmeyen trafik sorunu üzerine konuşan Vali Köşger, "İzmir'in trafik sorununu, 30-40 yıllık kentleşme sürecine bakarak değerlendirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

İzmir'in birçok ana caddesinde günün her saati aynı manzara oluşuyor. Trafik sıkışıklığından bıktığını söyleyen vatandaşlar, Tunç Soyer'in alternatif yollar üretmesini bekliyor.



İHTİYACA CEVAP VERİLEMİYOR

İzmir'de birçok altyapı eksikliğinin yanında, kent içi ulaşımın, ana arterlerin, kavşakların, alışveriş merkezlerinin, ana aksların belirlenmesi noktasında yeni, günümüz koşullarına uygun çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Vali Köşger, "İzmir'in kentsel altyapısının 4 buçuk milyon nüfusun ihtiyaçlarına cevap verebilmesi mümkün gözükmüyor. Bundan kaynaklı trafik sıkıntısı var. Bu sıkıntıyı yerel idarelerin muhakkak surette gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise, yaşanan trafik yoğunluğuyla ilgili yaptığı açıklamada trafiği yönetemediklerini itiraf etti. Soyer, "İzmir'deki 1 milyon araç sayısı, 1 milyon 250 bine çıktı. Bu 1,5 yıllık bir zaman diliminde oldu. Bu yoğunlukla hiçbir kent başa çıkamaz. Pandemi nedeniyle insanlar, toplu taşıma araçlarını artık tercih etmiyor. Özel araçlar çıktıkları için böyle bir trafik yoğunluğu oluyor. Trafik yoğunluğunu azaltmak için yeni yollar, vaat ettiğimiz yol ve kavşak projeleri ile ilgili çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.



İZMİRLİLER İSYAN ETTİ

- DEFNE TAŞDEMİR: İzmir'in trafiği iyice İstanbul'a döndü bu ne be. Gün ortası, iş çıkışı, sabah farketmiyor artık.

- KORAY KOPAN: İzmir trafiği içinden çıkılmaz, berbat bir hale geldi. Artık gün içinde saat farketmeksizin bir yerden bir yere gitmek büyük zulüm. Olası araç artışını hesap edemeyerek önlem alamayan, çözüm üretemeyenleri Allah'a havale ediyorum.

- HALİL İBRAHİM ÇELİK: İzmir'in trafiği işkenceye dönmüş vallahi bu kadar olmaz. Bıktık artık bu durumdan.

- ALİCAN: İzmir'in artık güzel hiçbir yanı kalmadı. Trafiği ve insan profili İstanbulla aynı neredeyse. Üniversitelerin, okulların kapalı olmasına rağmen 20 dakikalik yolu 1.5 saatte gidemiyor otobüsler.

- BASAK ATALAY: Tunç Soyer, 17 Mayıs'tan beri İzmir'de trafik felç, lütfen müdahale eder misiniz? Alternatif yollar yapılmadığı sürece kentimiz çekilmez bir hal alacak. Çözüm istiydruz.

- OZANKA: İzmir kapanma bittiğinden bu yana rezalet bir trafik yaşıyor. 45 dakikalik yol neredeyse 3 saatte geçiyor.

- ÖZLEM ÇENGEL: #İzmir'de bir kerede şu trafik olmasın #günaydın

- GÖKMEN KAMAR: Çalıştığım şirketten motor isteyeceğim artık. Bu İzmir'in trafiği ile uğraşılmaz vallahi!

- CELAL ÇAKMAKÇI: Tunç Soyer, İzmir'in trafik soruruna bir el atın. Her gün belli saatlerde trafik hiç ilerlemiyor. Her yere inşaat izni vereceğinize bir de yollarla ilgilenin.

Nüfus büyüyor, yollar daralıyor.

