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Haberler İzmir İzmir’de engellilere ası uygulaması başladı

’de engellilere ası uygulaması başladı

İzmir’de engellilere ası uygulaması başladı

29.5.2021

İZMİR'DE, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan ekipler, evlerinden çıkamayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikametlerine giderek Sinovac aşısını uyguluyor. Buca ilçesinde kas hastalığından 30 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum olan Muhittin Altınsoy'un (52) da Kovid-19 aşısı yapıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri, aşı öncesi Altınsoy ve 90 yaşındaki annesi Ayşe Altınsoy'u bilgilendirdi.

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