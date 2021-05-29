İzmir’in göbeğinde tehlikeli havuz!

Haftalardır kapanmayan 2-3 metre derinliğindeki çukur, çıkan deniz suyu ve kanalizasyon sızıntısı nedeniyle pis kokulu bir havuza döndü. Bu arada trafiğin tek şeridi çukur nedeniyle kapatılırken sürücüler de sıkıntı yaşadı. Çevresinde de yeterli önlem alınmayan bu havuza her an birinin düşebileceğini söyleyen vatandaşlar, "İlla bir facia olmasını mı bekliyorlar? 1 aydır bu iş neden bitirilmedi?" diye isyan etti.