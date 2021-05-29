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Haberler İzmir İzmir’in göbeğinde tehlikeli havuz!

’in göbeğinde tehlikeli havuz!

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin tarihi 'nın Hisarönü girişinde yaptığı kanalizasyon kazısı vatandaşın kabusu oldu.

İzmir’in göbeğinde tehlikeli havuz!

29.5.2021

Haftalardır kapanmayan 2-3 metre derinliğindeki çukur, çıkan deniz suyu ve kanalizasyon sızıntısı nedeniyle pis kokulu bir havuza döndü. Bu arada trafiğin tek şeridi çukur nedeniyle kapatılırken sürücüler de sıkıntı yaşadı. Çevresinde de yeterli önlem alınmayan bu havuza her an birinin düşebileceğini söyleyen vatandaşlar, "İlla bir facia olmasını mı bekliyorlar? 1 aydır bu iş neden bitirilmedi?" diye isyan etti.

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