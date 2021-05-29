Ofiste duruşma dönemi

İzmir Barosu avukatlarından Ali Onar, tüketici ve icra hukuk davalarına ofisinde zoom uygulamasından bağlanıp katılıyor. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Onar, "Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor" dedi. E-duruşma sistemi sayesinde, hakim, savcı, avukat ve personel için zaman ve emek tasarrufu sağlandığını dile getiren Onar, "Bu sayede vatandaşlar adalet hizmetlerini daha zahmetsiz ve hızlıca alıyor. Mahkemelere her yerden bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanmak duruşmaların hızlanmasını sağlıyor" dedi.

FATİH ŞENDİL