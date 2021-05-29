  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Ofiste duruşma dönemi

Ofiste duruşma dönemi

Yargıda dijital dönüşümün en önemli başlıklarından biri olan e-duruşma uygulaması, ve 'nın ardından 'de de tüm hızıyla devam ediyor.

Ofiste duruşma dönemi

29.5.2021

İzmir Barosu avukatlarından Ali Onar, tüketici ve icra hukuk davalarına ofisinde zoom uygulamasından bağlanıp katılıyor. Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması için altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Onar, "Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar ülke genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor" dedi. E-duruşma sistemi sayesinde, hakim, savcı, avukat ve personel için zaman ve emek tasarrufu sağlandığını dile getiren Onar, "Bu sayede vatandaşlar adalet hizmetlerini daha zahmetsiz ve hızlıca alıyor. Mahkemelere her yerden bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanmak duruşmaların hızlanmasını sağlıyor" dedi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ofiste duruşma dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.