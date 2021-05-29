Tüp bebek Demir’e 2 yıl önce dondurulmuş embriyodan kardeş

İzmir'de öğretmenlik yapan Eylem ve Hüseyin Göksu çifti, 2 yıl önce tüp bebek yöntemiyle oğulları Demir'e kavuştuktan sonra, kalan dondurulmuş embriyodan yine tüp bebek yöntemiyle ikinci çocuklarını beklemeye başladı. Dondurulmuş embriyoyu çözündürerek transfer işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Opr. Dr. Dilek Aslan, "Transfer sonrası hem Göksu çifti hem de bizim için oldukça heyecanlı bir süreçti. Annemiz dondurulmuş embriyodan gebe kaldı. Gebeliğin sağlıkla geçmesi ve Demir'e kardeş gelmesi en büyük dileğimiz" diye konuştu. Göksu çifti ise, "Dondurulmuş embriyodan Demir'in bir kardeşinin olacağını düşünmek harika bir duygu. Allah isteyen herkese bu mutluluğu yaşatsın" dedi.