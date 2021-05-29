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Haberler İzmir Vurdukları gencin gittiği hastaneyi kurşunladılar

Vurdukları gencin gittiği hastaneyi kurşunladılar

Vurdukları gencin gittiği hastaneyi kurşunladılar

29.5.2021

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre H.A. (20) ve akrabası Ş.A.
(27) önceki gece motosikletin gaz koluna dokunduğu gerekçesiyle, Muhammet D'yi (24) bacağından vurduktan sonra kayıplara karıştı.
Olayda yaralanan Muhammet D. yakınları tarafından Karşıyaka ilçesindeki özel bir hastaneye götürülürken, 1 saat sonra hastaneye gelen H.A. ve Ş.A, seyir halindeki motosikletten acil servisi önünde bekleyen Muhmmet D. ve yakınlarına silahlı saldırı düzenledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Saldırıda, hastanenin güvenlik amiri Kayhan Doğan ve güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık başından, Muhammet D'nin akrabaları Nurettin Kaymaz göğsünden ve Soner Kaymaz ise başını sıyırıp geçen kurşun ile yaralandı. Yaralılar acil serviste tedaviye alınırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, yakınlarının vurulduğunu gören kişiler ise hastanede sinir krizleri geçirdi.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR
Yaralılardan Soner Kaymaz, ilk tedavisinin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Başını sıyırıp geçen kurşunla şans eseri hafif yaralanan Soner Kaymaz, tedavisinin ardından taburcu edildi. Özel hastanede tedavisi süren güvenlik amiri Kayhan Doğan, güvenlik görevlisi Sait Burak Kanık ve Muhammet D'nin akrabası Nurettin Kaymaz'ın da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.
Polis, silahlı saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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