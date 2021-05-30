DEÜ’den açık arşiv uygulaması

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi arşivi, dijitalleştirilerek araştırmacıların kullanımına sunuldu. Müzede sergilenen koleksiyonlarda bulunan her bir parçanın dijital kopyasına resmi web sitesinden ulaşılabileceği gibi araştırmacılar, önceden randevu olarak müze arşivini fiziksel olarak da ziyaret edebilecek. Açık arşiv uygulamasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettikleri ve YÖK'ün öncelikli olarak açıkladığı alanlardan biri olduğunu hatırlatan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Üniversite olarak kısa süre önce Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanemizde bulunan kaynaklarımızı erişime açmıştık. Al bayrağımızın şanlı tarihinin anlatıldığı, dünya bayraklarına yer verilen ve bu yönü ile ülkemizde bir ilk olma özelliğini taşıyan Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzemizde bulunan birbirinden değerli koleksiyonları da hem araştırmacıların hem de kamuoyunun kolaylıkla ulaşabileceği bir sistemle dijitalleştirdik" dedi.



ÖNCELİKLİ ALANLAR ARASINDA

Teknolojinin gelişimi ve pandemi dolayısıyla kullanımı artan dijital mecraların uygun kullanım ile hayatı kolaylaştıran hizmetler olduğuna dikkat çeken Hotar, "Üniversite olarak Uzaktan Eğitim Merkezimiz ile edindiğimiz tecrübeyi uygulamaya hızlıca geçirdik. Eğitimde aksaklığa meydan vermemek adına gerekli altyapı yatırımını yaparak sistemlerimizi iyileştirdik ve yatırım yapmaya da devam ediyoruz. Günlük hayatta alınan hizmetlerin, eğitimin hatta önleyici sağlık hizmetlerinin bile dijitalleştiği bir dünyada bilgiye erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saracın 2020-2021 akademik yıl açılışında açıkladığı öncelikli alanlar arasında da açık arşiv uygulamaları yer alıyor. Buradan hareketle üniversitemiz bünyesinde bulunan, üretime ve akademik araştırmalara destek olan tüm arşivlerimizi zaman içerisinde dijital erişime açacağımızı da belirtmek isterim. Bayrak Müzesi Açık Arşiv sisteminin hayata geçirilmesinde emeği geçen mensuplarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.