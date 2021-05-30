Kalbi duran sürücü hastanede can verdi

İZMİR Dikili'de hatalı sollama yapan araca çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü Alican Gülbahar, önce kaldırıma ardından market önünde bekleyen Mesut D'ye çarptı.

Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, motosikletteki yolcu Begüm I. ağır yaralanırken, sürücü Alican Gülbahar'ın kalbi durdu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hayata döndürülen Gülbahar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Begüm I. ve Mesut D. hastanede tedavi altına alındı.

■ FATİH ŞENDİL