Meclis’te ‘aileye yakın’ kooperatif tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı Meclisi 3'ncü oturumuna Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlık yaptı. Gündemde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabı ve ESHOT Genel Müdürlüğünün 2020 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı görüşmeleri damga vurdu.

3 AYI TEBRİK EDERİZ AMA...

AK Partili Fikret Mısırlı, kesin hesap cetveli tartışması ile ilgili grubunun öneri ve görüşlerini aktardı. Pandeminin ilk 3 ayında Büyükşehir'in iyi iş çıkardığını söyleyen Mısırlı, "Şu anda masalarımızda dezenfektan yok, maske dağıtılmıyor. Yazdığımız teknik şartnameye, sözleşmeye ve istediğimiz sertifikalara göre bu ürünler alınmadı. Soyer'in trafik için verdiği sözlerin üzerinden 3 yıl geçti ama trafik rahatlamadı" dedi.

Belediye şirketlerini de eleştiren Mısırlı, "TETUS şirketi ne iş yapar? İZDOĞA'nın ne iş yaptığını da bilmiyoruz" diye konuştu. 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile Taşınır Mal Kesin Hesabı ve ESHOT'un 2020 Mali Yılı İdare Kesin Hesabı ile Taşınır Kesin Hesabı görüşmelerinde kesin hesaplar oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemde kooperatifler üzerinden belediyeye yapılan alımlar da vardı. AK Partili Hüsnü Boztepe'nin Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer'i kast ederek "aileye yakın kooperatiflerden alım yapılıyor" sözü CHP'li üyeler ile AK Partili üyeleri karşı karşıya getirdi