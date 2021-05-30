Rüşvet sevgilisinin hesabına yatmış

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından rüşvet alıp verme ve rüşvete aracılık etmek suçları kapsamında başlatılan operasyonun ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Bornova, Menemen, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde yapılan kumar ve rüşvet operasyonun detaylarına Yeni Asır ulaştı. '

TİCARETTEN KAZANDIM' YALANI

Geçtiğimiz 24 Mayıs'ta bir kamu görevlisinin de içinde bulunduğu 17 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlenmiş ve 11 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonda yakalanan kamu görevlisinin Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Uzman Çavuş M.P. olduğu ortaya çıktı. İfadesinin ardından tutuklanan M. P'nin kumar çetesinden aldığı rüşvete sevgilisinin aracılık ettiği öğrenildi.

Rüşvet operasyonunda 11 şüpheli gözaltında

Haftada yaklaşık 15 bin lira rüşvet alan M.P'nin bu parayı, güzellik ve kişisel bakım uzmanı olan Rus sevgilisi Volga H'nin banka hesabına yönlendirdiği belirlendi. Volga H'nin de jandarmadaki ifadesinde, "M.P. bana ticaretle uğraştığını, devlet memuru olduğu için kazandığı parayı kendi hesabına yatırtamadığını söyledi. Bu yüzden kazandığı para benim banka hesabıma yatırılıyordu" dedi. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan Volga H'nin banka hesapları inceleme altına alındı.

■ FATİH ŞENDİL