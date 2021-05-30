TÜBİTAK'tan Ege Denizi'nde deprem araştırması! Çalışmalar İzmir'den başlıyor

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre; 30 Ekim 2020'de Sisam Adası ile Kuşadası Körfezi arasındaki bölgede meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından, bu bölgede denize uzanan diğer fayların da yaratabileceği deprem tehlikesinin ortaya koymak ve Kuşadası Körfez faylarını incelemek için ekip kuruldu.



'31 MAYIS'TA BAŞLIYOR'

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ege Denizi'ndeki depremlerin ve fay hatlarının karakteristiğinin araştırılacağını belirtti. Mandal, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yürütücülüğünde 'Kuşadası Körfezi İçindeki Fayların Depremselliğinin ve Aktif Tektonik Özelliklerinin Yüksek Çözünürlüklü Deniz Tabanı Ölçümleri ile Belirlenmesi' Projesi'nin başlatıldığını belirterek, "Proje kapsamında icra edilecek ve yaklaşık 10 gün 24 saat üzerinden kesintisiz sürmesi planlanan 1'inci deniz araştırma seferi, 31 Mayıs 2021'de gerçekleştirilecek olup çalışmaların batimetri ve jeofizik ölçümleri ağırlıklı bu ayağında 11 araştırmacı, TÜBİTAK MAM ÇTÜE'nden 12 gemi mürettebatı yer almaktadır" dedi.





'İLK MİLLİ DENİZ ARAŞTIRMA PROJESİ'

Platform kapsamında gerçekleşecek projede, Kuşadası çevresindeki aktif fayların yaratacağı deprem tehlikesinin ortaya konmasının hedeflendiğini ifade eden Mandal, şöyle konuştu:



"İzmir yakın zamanda yıkıcı bir deprem yaşadı, çok sayıda vatandaşımızı depremde kaybettik. Sahadan gelecek ortak akıl, çaba, bilimsel araştırma ve yetkinlikle Ege Denizi'ndeki deprem risklerinin ortaya konulması oldukça büyük önem taşıyor. İzmir, topyekün ortaya konan bu çalışmanın pilot bölgesi olacak. Gelişmiş cihaz ve ekipman altyapısına sahip TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, 10 gün boyunca kesintisiz görev yapacak. Bu proje Ege Denizi'nde hem ulusal, hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle, ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından ortak yapılacak ilk milli deniz araştırma projesi olma özelliğine sahip. Bu yönüyle Türkiye'nin deprem alanında bilimsel alt yapısının da gücünü gösterecek."

Mandal, elde edilen veriler ışığında birlikte çalışma, birlikte başarma prensibiyle Türkiye'nin deniz araştırmaları alanında bilimsel yetkinliklerinin arttırılmasının da platformun hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

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