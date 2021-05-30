Yaşlı adamın boğazını kesen şüpheli gözaltında

İZMİR Konak'ta, birlikte alkol içtiği şahıslar tarafından boğazı kesilen yaşlı adam ölümden döndü. Kültürpark İzmir'de meydana gelen olayda, Ahmet A. (66), Erdal C. (44) ve Günay B. (62) birlikte alkol içerken tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal C, kırık alkol şişesiyle Ahmet A'yı boynundan yaraladı. Boğazı kesilen adam polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi. İlk müdahalesi polisler tarafından yapılan Ahmet A, hastanede tedavi altına alınırken, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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