AK Partili Karataş’tan kaçak yapı tepkisi

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş, Çeşme Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Aybars Yıldırım'ın turizm imarından yararlanarak otel diye 6 kat ruhsat aldığı ve inşaata başladığı, daha sonra 29 daireli apartmana çevirdiği kaçak yapı ile ilgili Encümen kararına rağmen yıkım kararına uymayan Çeşme Belediyesi'ne tepki gösterdi.



ORAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

BELEDİYE Başkanı Ekrem Oran'ın "Mezardan babam çıksa kanunsuzsa kimseyi affetmem. Hiç kimsenin kanun dışı hareketlerine izin verilmeyecek" sözlerini hatırlatan Karataş, "Başkan Oran, yaşanan kanununsuzluk karşında tavrını göstermeli.

Çeşme Belediyesi'nin 2020 bütçesi 202 milyon olduğu ve Yıldırım'ın bu kaçak apartmandan elde ettiği servetin de belediye bütçesinin neredeyse 3'te 1'i olduğu düşünüldüğünde durumun vahameti daha net anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.