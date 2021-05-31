Bu okul 1 ayda tam 4 kez soyuldu

İzmir'in Konak ilçesinde, otizmli çocuklara eğitim verilen okul depremde ağır hasar aldığı için yıkıldı. Okulun geçici olarak taşındığı liseye aynı ay içinde 4 kez hırsız girdi. Okula ait eşyaların neredeyse tümünün çalındığını söyleyen veliler yeni bir okul yapılmasını istiyor. Tepecik Moris Bencuya Özel Eğitim Otizm Okulu, İzmir depreminde ağır hasar alınca yıkıldı.

Orta ve ağır otizmli çocukların eğitime devam edebilmesi için dersler, geçici olarak yıkılan binanın hemen arkasında bulunan Ziya Gökalp İmam Hatip Ortaokulu'nda görülmeye başlandı. Ancak okulda Mayıs ayında 4 hırsızlık olayı yaşandı.





RUTİNLERİ DE BOZULDU

Bir süre sonra, otizmli çocukların yemekhanesindeki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait su sayaçları da çalındı. Tüm bu olumsuzlukların ardından okul düzenleri de değiştiği için rutinleri bozulan 90 otizmli çocuktan yaklaşık 30'u eğitim almayı bıraktı. Okul aile birliği ve veliler, özel eğitim alan otizmli çocukların bu durumdan dolayı mağduriyet yaşadığını belirterek, en kısa zamanda çocukların eğitimine uygun okul yapılması için çağrıda bulundu.





YÜZ YÜZE EĞİTİM ŞART

Otizmli 2 oğlunun okulda eğitim gördüğünü ifade eden Arzu Kıpçak (36), çocukların uzaktan eğitim almak gibi bir şansları olmadığını söyleyerek, "Çocuklarımız yerlerini yadırgıyor, okula gitmek istemiyorlar. Diğer çocuklar gibi uzaktan eğitim alamıyoruz, öğretmenler bile birebir eğitimde zorlanırken bizlerin evde eğitim vermesi mümkün olmadı. Burası en büyük desteğimiz, anneyle öğretmeni ayırt ettikleri için okulda ders yapıyorlar. Okulumuzu bir an önce istiyoruz.

Yardımseverlerin de desteğini bekliyoruz" dedi.