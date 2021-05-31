Çeşme’de vaka yok ama sorun çok!

Çeşme Belediyesi, turizm sezonu öncesi ilçe meydanını adeta yerle bir etti. Meydan düzenleme projesi kapsamında taşlar söküldü, meydanı moloz ve taş yığınları kapladı. Bu durum özellikle pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnafı mağdur etti. Çalışmaların çok yavaş ilerlediğini ve düzenlemede çok az işçinin çalıştırıldığını belirten esnaf, "Çift vardiya çalışma yapılacağına 4-5 kişi ile çalışılıyor. İş yapamıyoruz" diyerek CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran'a tepki gösterdi. Yapılan iş ile ilgili belediye tarafından meydana konulan tabelada, çalışmaların bitiş tarihi 17 Temmuz olarak gözüküyor. Tabelada, meydan düzenlemesi işinin Elisa Mühendislik şirketi tarafından yapılıdığı ve proje bedelinin KDV hariç 1.3 milyon lira olduğu vurgulanıyor.

TURİZMCİ SOYER'E İLETECEK

İlçede İZSU'nun döşediği temiz su hatları nedeniyle yaptığı çalışmaların da henüz bitmediğine dikkat çeken turizmciler, "Sezona girdik ama Çeşme şantiye havasında. İnşaatlar keşke yetişebilseydi ve sokaklar pırıl pırıl olsaydı. Bu çalışmalar kış aylarında tamamlanabilirdi" dedi. Turizmcilerin Salı günü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le bir araya gelecekleri ve İZSU'nun ilçenin Alaçatı dahil pek çok bölgedeki çalışmaları bir an önce bitirmesini isteyecekleri öğrenildi.

Çeşme Meydanı tam bir inşaat sahasına dönerken, çevresindeki yolların kapatılması ilçede trafiği kilitledi.



'HER SEY ALLAK BULLAK'

YENİ Asır'a konuşan ilçe sakinlerinden ünlü sanatçı Salih Güney de, yaşananlara tepki gösterdi. "Zaman açısından daha erken yani korona virüs yasakları olduğu zamanlarda başlasalardı bunlar yaşanmazdı" diyen Güney, "Ayrıca trafik de keşmekeş, allak bullak. Meydanla birlikte yol yapımı da var. Ayasandra'da merkeze inemiyorsunuz. Ayrıca marinadan da geliş yapamıyorsunuz. Öncesinde bir tabela koymuyorlar. İnsanlar ancak araçlarıyla çalışmaların sürdüğü noktaya geldiklerinde yolun kapalı olduğunu görüyor. Bunlar profesyonellikten uzak bir görüntü veriyor" dedi. Çalışmanın bitirileceğinin açıklandığı tarihe de tepki gösteren Güney, "Yani 1.5 aydan bahsediyorlar. Turizmin patladığı bir zaman. Biz misafirlerimize bazen konum atıyoruz ama konum üzerinden gelince yol kapalı oluyor. Trafik tamamen bloke olmuş durumda" dedi.

Salih Güney

Erhan GÜLENÇ