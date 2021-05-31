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Haberler İzmir Deniz araştırma seferi bugün İzmir’den başlıyor

Deniz araştırma seferi bugün İzmir’den başlıyor

TÜBİTAK koordinasyonunda oluşturulan Türkiye Deprem Platformu, çalışmalarına, bugün 'nin 1. Deniz Araştırma Seferi ile İzmir'den başlayacak.

Deniz araştırma seferi bugün İzmir’den başlıyor

31.5.2021

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, projenin, Kuşadası Körfezi'ne karadan uzanan fayların karakterlerinin ve aktif tektonik özelliklerinin araştırılması için yüksek çözünürlüklü batimetrik ve jeofizik veri setlerinin toplanmasını, bu faylar üzerinde meydana gelmiş geçmiş depremlerin deniz tabanındaki jeolojik izlerinin tespit edilmesi için karot örneklerinin alınmasını hedeflediğini söyledi.

MANDAL, "Bu proje, Ege Denizi'nde hem ulusal hem de uluslararası sularda tamamen ulusal destekle, ülkemiz araştırmacıları ve kurumları tarafından ortak yapılacak ilk milli deniz araştırma projesi olma özelliğine sahip. Bu yönüyle Türkiye'nin deprem alanında bilimsel altyapısının da gücünü gösterecek" dedi.

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