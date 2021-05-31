Eski kurşun fabrikasıyla ilgili iddialara AK Parti’den cevap

AK Partililer, belediye başkanlarının ilçelerindeki sorunları çözmekte ve temel hizmetleri bile vermekte sıkıntı yaşarken, algı yapmak için şov peşinde koştuklarını söyledi.











'İŞ YOK AMA ŞOV ÇOK'

AK Partili Serdar Muçay, şov peşinde koşan Halil Arda'nın kendi işbilmezliğini, gündem saptırma ile kapatmaya çalıştığını belirterek, "Mevcut tesislerin bile bakımını yapmaktan aciz biri olan Halil Arda, sel baskınlarına kum torbalı önlem almakla vizyonunu ilan etmişti. Yolların ve mevcut park bahçelerin bakımlarını bile yapamayan bir belediye var" dedi. Mehmet Sait Başdaş ise, Gaziemir'de duran adam eylemine katılan Abdül Batur'u eleştirdi. Başdaş, "Sayın Başkan önce kendi ilçesindeki sorunlarla ilgilensin.

Hayalleri Paris ama gerçekler sokakları süpürülmeyen, çöpleri toplanmayan, koku ile boğulan Konak" diye konuştu. Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'nun da kendi ilçesiyle ilgilenmediğini dile getiren İrfan Doğruca da, "Şov yapmakla olmuyor bu işler" ifadelerini kullandı.