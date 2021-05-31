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Haberler İzmir Eski kurşun fabrikasıyla ilgili iddialara AK Parti’den cevap

Eski kurşun fabrikasıyla ilgili iddialara AK Parti’den cevap

Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası ile ilgili konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'ya; AK Parti'den Gaziemir İlçe Başkanı Serdar Muçay, Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş ve Karabağlar İlçe Başkanı cevap verdi.

Eski kurşun fabrikasıyla ilgili iddialara AK Parti’den cevap

31.5.2021

AK Partililer, belediye başkanlarının ilçelerindeki sorunları çözmekte ve temel hizmetleri bile vermekte sıkıntı yaşarken, algı yapmak için şov peşinde koştuklarını söyledi.






'İŞ YOK AMA ŞOV ÇOK'
AK Partili Serdar Muçay, şov peşinde koşan Halil Arda'nın kendi işbilmezliğini, gündem saptırma ile kapatmaya çalıştığını belirterek, "Mevcut tesislerin bile bakımını yapmaktan aciz biri olan Halil Arda, sel baskınlarına kum torbalı önlem almakla vizyonunu ilan etmişti. Yolların ve mevcut park bahçelerin bakımlarını bile yapamayan bir belediye var" dedi. Mehmet Sait Başdaş ise, Gaziemir'de duran adam eylemine katılan Abdül Batur'u eleştirdi. Başdaş, "Sayın Başkan önce kendi ilçesindeki sorunlarla ilgilensin.
Hayalleri Paris ama gerçekler sokakları süpürülmeyen, çöpleri toplanmayan, koku ile boğulan Konak" diye konuştu. Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu'nun da kendi ilçesiyle ilgilenmediğini dile getiren İrfan Doğruca da, "Şov yapmakla olmuyor bu işler" ifadelerini kullandı.

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