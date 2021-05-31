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Haberler İzmir İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı

açıklarında Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı. Söz konusu sığınmacılar işlemlerin ardından gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 74 sığınmacı kurtarıldı
AA

31.05.2021, 22:20

Çeşme açıklarında iki lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen lastik botlardaki 42 kişi kurtarıldı.

Öte yandan ilçe açıklarında aynı unsurlarca geri itilen can salı içerisindeki 32 sığınmacı da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince karaya çıkarıldı.

Söz konusu sığınmacılar işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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