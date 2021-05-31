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Haberler İzmir İzmir'de 900 bin dolarlık Bitcoin vurgununa 1 tutuklama

'de 900 bin dolarlık vurgununa 1 tutuklama

'de piyasa değeri yaklaşık 900 bin dolar olan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, 7,5 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.

İzmir'de 900 bin dolarlık Bitcoin vurgununa 1 tutuklama
DHA

31.05.2021, 12:12

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü geçen ekim ayında arayan İ.K, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kripto para firmasında bulunan 15 Bitcoin'in çalındığını ihbar etti. Soruşturmada şüphelilerin oltalama yöntemi ile gerçek kripto para firmasının internet sitesine çok yakın URL adresleri ile sahte site oluşturdukları, satın aldıkları reklam hizmeti ile oluşturdukları sahte siteyi internet arama motorunda üst sıralara çıkarıp, sahte site ile müşterilerin kullanıcı bilgilerini elde ettikleri belirlendi. Şüphelilerin ele geçirdikleri bu bilgilerle müşterileri telefonla arayarak kripto para firmasından teknik destek amacıyla aradıklarını belirterek, hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı.



Şüphelilerin, suçtan elde ettikleri kripto paraları izlerini kaybettirmek amacıyla çok sayıda cüzdan değiştirdikten sonra kendilerine ait kripto para hesapları ve banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Aynı şüphelilerin en az 14 kişinin kripto paralarını çaldıkları, sadece İ.K.'den çaldıkları Bitcoin'in değerinin geçen ekim ayında yaklaşık 900 bin dolar olduğu belirtildi. 7,5. aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler, N.A., D.A., ve G.A. gözaltına alındı. İfadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.A., tutuklanırken, diğer şüphelilerden D.A. ve G.A ise serbest bırakıldı.

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