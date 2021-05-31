  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza

'in ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye gerçekleşen baskında, kumar oynarken yakalanan 43 kişiye ve işletme sahibine, toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza
İHA

31.05.2021, 13:17

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Eğridere Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumar oynandığına yönelik aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin 24 Mayıs günü adrese gerçekleştirdiği baskında toplam 43 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Kumar oynadığı tespit edilen 43 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten; işletme sahibine ise kapalı olması gereken iş yerini açık bulundurmaktan' toplam 213 bin 553 lira idari para cezası uygulandı.



Öte yandan, 'Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçunu işleyen 3 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken kumar oynamak için kullanılan materyallere de jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de jandarmadan kumar baskını: 213 bin lira ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.