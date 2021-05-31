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Haberler İzmir İzmir'de minibüs ücretlerine zam!

'de minibüs ücretlerine zam!

’de minibüs tarifelerine yüzde 12 zam gelirken, yarından itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.

İzmir'de minibüs ücretlerine zam!
İHA

31.05.2021, 23:10

Tam kapanma uygulaması sırasında ertelenen İzmir'de minibüs tarifesine uygulanacak zamlar, yarından itibaren geçerli olacak.



Minibüsçü esnafı daha önce alınan zam kararını yarından itibaren uygulama kararı alırken, yüzde 12'lik zam artışıyla birlikte en düşük indi-bindi ücreti 3,5 liradan 4 liraya yükseltildi.



Yeni tarifeli indi-bindi ücretleri minibüslere asılmaya başlanırken, zam kararının yükselen maliyetler yüzünden alındığı bildirilmişti.

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