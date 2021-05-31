Metropolis’in sarnıçları gün yüzüne çıkarılıyor

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geçen yıl bulunan birbiriyle bağlantılı 4 sarnıçtan 2'si ortaya çıkarıldı. Bu yılki kazıda, diğer 2 sarnıcın da gün yüzüne çıkarılarak kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Geç Roma Dönemi'nde kentin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı düşünülen bu yapı döneme dair önemli bilgi, bulgu ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması açısından katkı sağlayacak. Kazı Başkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, "Bu çok iyi korunmuş ve örneği de olmayan yapının kültür turizmine kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.