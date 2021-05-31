  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Metropolis’in sarnıçları gün yüzüne çıkarılıyor

Metropolis’in sarnıçları gün yüzüne çıkarılıyor

Metropolis’in sarnıçları gün yüzüne çıkarılıyor

31.5.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde geçen yıl bulunan birbiriyle bağlantılı 4 sarnıçtan 2'si ortaya çıkarıldı. Bu yılki kazıda, diğer 2 sarnıcın da gün yüzüne çıkarılarak kültür turizmine kazandırılması hedefleniyor. Geç Roma Dönemi'nde kentin su ihtiyacını karşılamak için kullanıldığı düşünülen bu yapı döneme dair önemli bilgi, bulgu ve tarihi eserlerin ortaya çıkarılması açısından katkı sağlayacak. Kazı Başkanı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek, "Bu çok iyi korunmuş ve örneği de olmayan yapının kültür turizmine kazandırılmasını hedefliyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Metropolis’in sarnıçları gün yüzüne çıkarılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.