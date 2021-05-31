  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ, Bolu'da trafik kazasında yaralandı

milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ, Bolu'da trafik kazasında yaralandı

Son dakika... 'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu milletvekilleri ile yaralandı.

MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ, Bolu'da trafik kazasında yaralandı
AA

31.05.2021, 12:12

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karadağ'ın buradaki tedavisi sürüyor.

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün de Karadağ'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"ALLAH'A ŞÜKÜR İYİYİZ"

Milletvekili Kalyoncu, Çaydurt gişeleri mevkisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirterek, "Araba yandaki bariyerlere çarparak durdu. Bir şeyimiz yok. Diğer milletvekilimizin de tetkikleri yapıldı, bir sıkıntısı yok. Allah'a şükür iyiyiz." şeklinde konuştu.

Kalyoncu, daha sonra başka bir araçla Karadağ'ı ziyaret etmek üzere hastaneye gitti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MHP milletvekilleri Kalyoncu ve Karadağ, Bolu'da trafik kazasında yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.