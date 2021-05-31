MS hastaları dayanışma ile güçleniyor

İzmir'de MS (Multipl Skleroz) rahatsızlığının getirdiği denge problemleri, çift görme, uyuşukluk, güçsüzlük gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kurulan dernek, sanat ve spor alanında düzenlediği faaliyetlerle hastalara güç katıyor. Prof. Dr. Egemen İdiman tarafından 1988 yılında MS hastalarının yaşamını kolaylaştırmak ve tedavi desteği sağlamak için kurulan dernek 33 yıldır hastalara umut oluyor. Dernekte bir araya gelen üyeler, egzersiz, yoga, psikodrama, el sanatları, havuzda fizik tedavi, bilimsel toplantılar, satranç ve çeşitli terapileri beraber yapıyor, hastalıkla mücadelede yalnız olmadıklarını hissediyor.