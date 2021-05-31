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Haberler İzmir MS hastaları dayanışma ile güçleniyor

hastaları dayanışma ile güçleniyor

MS hastaları dayanışma ile güçleniyor

31.5.2021

İzmir'de MS (Multipl Skleroz) rahatsızlığının getirdiği denge problemleri, çift görme, uyuşukluk, güçsüzlük gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltmak için kurulan dernek, sanat ve spor alanında düzenlediği faaliyetlerle hastalara güç katıyor. Prof. Dr. Egemen İdiman tarafından 1988 yılında MS hastalarının yaşamını kolaylaştırmak ve tedavi desteği sağlamak için kurulan dernek 33 yıldır hastalara umut oluyor. Dernekte bir araya gelen üyeler, egzersiz, yoga, psikodrama, el sanatları, havuzda fizik tedavi, bilimsel toplantılar, satranç ve çeşitli terapileri beraber yapıyor, hastalıkla mücadelede yalnız olmadıklarını hissediyor.

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