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Haberler İzmir Soyer İzmirlilerin spordaki başarılarına da el attı

Soyer İzmirlilerin spordaki başarılarına da el attı

Soyer İzmirlilerin spordaki başarılarına da el attı

31.5.2021

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, İzmir'in bu yıl spor alanında gösterdiği başarıyı kendisine mal etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan haber bülteninde, "İzmir'i spor kenti yapmayı hedefleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hem İzmir kulüplerine verdiği destek, hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor'a kazandırdığı vizyon, sportif başarıların art arda gelmesini sağladı" ifadesi kullanıldı.

FUTBOLDAN HENTBOLA KADAR
BÜLTENDE Büyükşehir'in son iki sezonda profesyonel kulüplerini 28 milyon TL'lik reklam ile destek sağladığı belirtilirken "İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ekiplerinin ekonomik olarak rahatlamasını sağladı. Bu dönemde Altay 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi.
Altınordu genç ve yerli kadrosuyla Play-Off finali oynadı, Bucaspor yeniden TFF 2 Lig'e döndü.
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıktı ve İzmir Büyükşehir Belediyespor Hentbol Erkek ve Kadın Takımları, Türkiye Kupası'nda final biletini alırken, erkeklerde İzmir'in tarihindeki ilk Türkiye Kupası kazanıldı" denilerek her şeyin Büyükşehir sayesinde gerçekleştirdiği algısı oluşturulmaya çalışıldı.

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