900 bin dolarlık Bitcoin vurguncuları yakalandı

İZMİR'DE piyasa değeri 900 bin dolar olan Bitcoin dolandırıcısı 3 şüpheli, 7.5 aylık takiple yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 2'si serbest kaldı. İzmir Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne, Ekim ayında İ.K. tarafından bir kripto para firmasında bulunan 15 Bitcoin'in çalındığı ihbarı yapıldı.

Soruşturmada şüphelilerin, gerçek kripto para firmasının internet sitesine çok yakın URL adresleriyle sahte site oluşturdukları, satın aldıkları reklam hizmetiyle de bu siteyi internet arama motorunda üst sıralara çıkarıp, müşterilerin kullanıcı bilgilerini ele geçirdikleri belirlendi. Şüphelilerin bu bilgilerle müşterileri arayarak kripto para firmasından teknik destek amacıyla aradıklarını belirterek, hesaplarını boşalttıkları ortaya çıktı.

Şahısların en az 14 kişinin kripto paralarını çaldıkları, sadece İ.K'dan çaldıkları Bitcoin'in değerinin Ekim'de 900 bin dolar olduğu belirtildi. 7.5. aylık teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler N.A, D.A. ve G.A. gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan N.A. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.