Bergama’da 5 ayda 22 ton cam atık toplandı

İZMİR Bergama'da, sıfır atık projesi kapsamında belediye tarafından ilçenin birçok noktasına yerleştirilen cam atık kumbaralarından, Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 22 ton cam atık toplandı. Bergama Belediyesi, Ocak 2021 tarihinde ilçenin birçok noktasına cam atık kumbaraları yerleştirmişti. Kumbaraların yerleştirilmesinden bugüne kadarki 5 aylık sürede, 22 ton cam atık toplandığı ifade edildi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, böylece bu atıkların çevreye verebileceği zararların bertaraf edildiğini söyledi. KOŞTU, "Atık cam şişe ve türevlerinin evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanması amacıyla ilçemizin birçok noktasına konuşlandırdığımız cam kumbaralarımız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kumbaralar ekiplerimizce periyodik aralıklarla boşaltılıyor. 5 ayda 22 ton cam atık toplandı. Hemşerilerimizin duyarlılığı bizleri mutlu ediyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.