Cezaevine kütüphane seferberliği

Karşıyaka'da Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerine kütüphane kurulması için kitap bağışı kampanyası başlatıldı. Adalet Bakanlığı ile Kültür Bakanlığı arasında Ceza İnfaz kurumlarında bulunan hükümlü, tutuklu, personel ve ailelerinin kütüphane ihtiyaçlarını karşılamak için 29 Mart'ta imzalanan protokol kapsamında, Karşıyaka Adliye Sarayı'nda kitap bağışı kampanyası açıldı.



100 KİTAP BAĞIŞLANDI

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu ve Karşıyaka Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Özcan tarafından başlatılan kampanyaya ilk etapta yüze yakın kitap bağışlandı. 16 Haziran'a kadar devam edecek kampanya boyunca bağış yapmak isteyenler, Karşıyaka Adalet Sarayı'ndaki 'Kitap Bağışı' standında görevli personellere kitap bağışı yapabilecek. Kaymakam Çalışır, Başsavcı Arapoğlu, Özcan, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Dalak, Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, hâkim ve savcılar ile adliye sarayı görevlileri kitap bağışladılar.

TOLGA TEKİN