İngiliz hasta, İzmir’deki operasyonla şifa buldu

Muğla'da yaşayan 77 yaşındaki Alan Hollinworth, prostat kanseri olduğu anlaşıldığında, Türk komşuları tarafından İzmir'e yönlendirildi.

Medicana İzmir Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak tarafından ameliyata alınan İngiliz hastanın, robotik cerrahiyle gerçekleştirilen operasyonuyla prostatı ve lenf modları alındı. Sadece 8 mm'lik kesilerle gerçekleştirilen operasyondan 2 gün sonra evine dönen Hollinworth, çocuklarının İngiltere'de yaşadığını; ancak Türk doktorlarına güvendiği için ameliyatı Türkiye'de olduğunu söyledi.



TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Türkiye'ye 25 yıl önce yerleşen ve eşiyle birlikte Muğla'da yaşayan Alan Hollingworth, bir süre önce eşi öldükten sonra da Türkiye'de hayatına devam etti. Yapılan rutin sağlık kontrollerinde, prostatında tümör olduğu ortaya çıkan İngiliz hasta, Muğla'da kendisini takip eden doktorunun ve komşularının yönlendirmesiyle Medicana International İzmir Hastanesi'ne geldi. Ve burada daha az ağrı, daha küçük kesi ve daha hızlı iyileşme imkanı sunan robotik cerrahi ile ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.