İzmir İZSU su kesintisi 1 Haziran Salı!

Su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırlıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...
İZMİR SU KESİNTİSİ 1 HAZİRAN SALI
DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
01.06.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN ATATÜRK
01.06.2021 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR MERSİN ALANI
01.06.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
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