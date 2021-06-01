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Haberler İzmir İzmir İZSU su kesintisi 1 Haziran Salı!

su kesintisi 1 Haziran Salı!

'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün su kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 1 Haziran Salı İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir İZSU su kesintisi 1 Haziran Salı!

01.06.2021, 09:30

Su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırlıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 1 HAZİRAN SALI

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY
01.06.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN ATATÜRK
01.06.2021 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR MERSİN ALANI
01.06.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Salı!

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