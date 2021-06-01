İzmir İZSU su kesintisi 1 Haziran Salı!

Su kesintileri sabah saatlerinden itibaren araştırlıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde su kesintileri meydana gelecek. Peki İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 1 Haziran Salı İzmir su kesintisi detayları...

İZMİR SU KESİNTİSİ 1 HAZİRAN SALI

DİKİLİ İSMETPAŞA, GAZİPAŞA, SALİMBEY

01.06.2021 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.



MENEMEN ATATÜRK

01.06.2021 saat 09:15 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR MERSİN ALANI

01.06.2021 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir elektrik kesintisi 1 Haziran Salı!